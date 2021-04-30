Перечислены первые признаки алкоголизма

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Частое употребление алкоголя оставляет следы в организме, но как определить, что у человека первая стдия алкоголизма? На этот вопрос ответили ведущий терапевт британской клиники Numan Люк Пратсидес и врач общей практики из Лондона Санджай Мехта.

В беседе с Daily Mail они перечислили сигналы, которые подаёт тело на ранних стадиях алкогольной зависимости. В первую очередь, речь о коже. Она становится суше, а вокруг глаз появляются тёмные круги из-за обезвоживания.

Вторым признаком могут быть синяки на теле. Это последствие повреждений, которые алкоголь наносит печени.

Также определить проблему поможет такой маркер, как онемение или покалывание в ногах или руках.

Из-за избытка алкоголя в организме повреждаются определенные типы нервов, что приводит к снижению чувствительности рук и ног, а также к нетвердости в ногах, — объяснил Санджай Мехта.

И последним явным признаком является набор веса, так как алкоголь в целом очень калорийный продукт. Он также может вызвать изжогу, с дальнейшими последствиями — вплоть до язвы желудка.

Относительно невредным алкоголем врач-диетолог Ольга Шмелева призвала считать вино. При этом лучше всего пить белое и красное сухое вино, так как оно считается низкокалорийным и может увеличивать продолжительности жизни, писал ранее NEWS.ru.