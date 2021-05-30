Перечислены опасные причины хронической усталости

Синдрому хронической усталости могут предшествовать серьёзные сбои в организме — различные хронические заболевания, в том числе патологии щитовидной железы. Об этом Пятому каналу рассказала врач-терапевт Тина Петровская.
Также причиной хронической усталости, которая не проходит даже после продолжительного сна,
Если человек начал чувствовать симптомы, ему также следует снизить количество потребляемого алкоголя, наладить режима сна и питания и заняться спортом или увеличить нагрузки.
Врач также рекомендует обратиться к психологу — ведь иногда синдром хронической усталости становится причиной психологических нарушений. А лучше всего записаться не только к психологу, но и к психотерапевту.
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