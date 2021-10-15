Перечислены лучшие народные рецепты при простуде

В сезон простуд россияне не всегда торопятся принимать антибиотики и другие лекарственные средства, которые могут навредить организму не меньше, чем помочь. Многие при небольшом кашле или боли в горле предпочитают лечиться народными средствами. Пятый канал перечислил лучшие народные рецепты при простуде — все они на основе мёда.

В первую очередь для быстрого выздоровления нужно позаботиться об иммунитете . Для этого целый лимон вместе с кожурой нужно измельчить в блендере, натереть в эту массу корень имбиря, но совсем небольшой кусочек, добавить туда 150 граммов мёда и съедать по столовой ложке в день, запивая водой.

При температуре россиянам посоветовали смешать перемолотую в блендере клюкву с мёдом в соотношении два к одному и есть получившуюся субстанцию каждые два часа.

При кашле нужно взять хорошо промытую чёрную редьку, срезать верхушку, сделать в ней небольшое углубление, как чашу. Положить в неё две ложки мёда и дождаться, пока образуется сироп — около двух часов. Пить его перед едой по чайной ложке — но не больше четырёх раз в день.

При болях в горле и неприятных ощущениях в носоглотке можно использовать следующий народный рецепт: заварить в 200 миллилитрах кипятка две столовые ложки сушеного шалфея, дать ему настояться около 10 минут. Добавить в настой половину столовой ложки мёда и полоскать этим горло трижды в день.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что, если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, появилась одышка и слабость, значит, необходима срочная госпитализация. По мнению специалиста, это поможет предотвратить возможный смертельный исход.