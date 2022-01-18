Перечень противопоказаний к прививке от коронавируса назвали очень коротким

Перечень противопоказаний к прививке от коронавируса, утверждённый Минздравом РФ, очень короткий, это связано с особенностью препарата, который действует исключительно на иммунную систему, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она подчеркнула, что большинство вакцин, сделанных не на аллергенной платформе, «действуют очень избирательно», пишет «Радио 1».

Специфичность вакцин так высока, что они практически не влияют на функционирование большинства органов и тканей. Поскольку они обращаются исключительно к иммунной системе. Поэтому нарушения в работе иммунной системы — это единственные ограничения, которые могут возникать, — отметила Попович.

По словам эксперта, противопоказаний к вакцинации очень мало и соответствующий список Минздрава РФ вряд ли получится чем-либо дополнить.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников оценил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. По словам Мясникова, высокая температура и судорожный синдром, внесённые в список, в мировой практике не относятся к абсолютным противопоказаниям. Кроме того, совершенно напрасно, на его взгляд, в список включено покраснение и отёк в месте инъекции.