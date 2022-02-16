Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали обратиться к психологу

Коронавирус негативным образом влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому переболевшим COVID пациентам следует обратиться к психологу при первых симптомах тревожности или депрессии, считает психолог Сергей Ланг. Он также призвал россиян не бояться консультироваться со специалистами, пишет «Радио 1».

То, что коронавирус влияет на психоэмоциональное состояние человека, уже доказано всеми психологами, психиатрами, учёными и врачами. Это факт. Поэтому, безусловно, всем переболевшим рекомендовано наблюдение за своим состоянием. Конечно, у многих людей есть опасения, что раз кто-то идёт к психологу, значит у него точно есть какая-то проблема. Но я считаю, что бояться этого не нужно, — заверил Ланг.

Он добавил, что даже у тех, кто не болел коронавирусом или перенёс его бессимптомно, могут проявиться признаки психологических расстройств. В частности, к таким симптомам относится повышенная тревожность, нарушения сна, страх потерять работу или семью. Ланг уточнил, что при необходимости специалист может порекомендовать обратиться к психиатру за медикаментозным лечением.

Ранее психолог Мария Макарова заявила, что у спортсменов особенная психика, в которой многое зависит от умения работать с нагрузками и стрессом, поэтому российской фигуристке Камиле Валиевой потребуется помощь психотерапевта после допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине. Она убеждена, что с фигуристкой уже работают специалисты.