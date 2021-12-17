Переболевшим коронавирусом более семи месяцев назад продлят QR-коды
Сергей Князев
Сергей Князев
12:13, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
На портале «Госуслуги» сообщили, что граждане, переболевшие коронавирусом более семи месяцев назад и из-за этого потерявшие свой QR-код, могут восстановить его. По новым правилам срок действия сертификатов для тех, кто перенёс COVID-19, продлили с 6 до 12 месяцев, сообщается в официальном Telegram-канале портала.
Если переболели коронавирусом семь месяцев назад и по прежним условиям сертификат аннулирован, он снова отобразится и будет действовать, — говорится в сообщении.
Если QR-код не отображается, россиянам рекомендовали проверить данные в поликлинике. Срок действия сертификата не увеличится, если с момента выздоровления прошло более года.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса могут пересмотреть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, из-за «омикрон»-штамма сроки введения второй дозы вакцины могут сдвинуть. В то же время сроки действия COVID-сертификатов могут даже продлить в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Также сроки ревакцинации могут быть скорректированы после получения более подробной информации о штамме «омикрон».