Переболевшим коронавирусом более семи месяцев назад продлят QR-коды

На портале «Госуслуги» сообщили, что граждане, переболевшие коронавирусом более семи месяцев назад и из-за этого потерявшие свой QR-код, могут восстановить его. По новым правилам срок действия сертификатов для тех, кто перенёс COVID-19, продлили с 6 до 12 месяцев, сообщается в официальном Telegram-канале портала.

Если переболели коронавирусом семь месяцев назад и по прежним условиям сертификат аннулирован, он снова отобразится и будет действовать, — говорится в сообщении.

Если QR-код не отображается, россиянам рекомендовали проверить данные в поликлинике. Срок действия сертификата не увеличится, если с момента выздоровления прошло более года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса могут пересмотреть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, из-за «омикрон»-штамма сроки введения второй дозы вакцины могут сдвинуть. В то же время сроки действия COVID-сертификатов могут даже продлить в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Также сроки ревакцинации могут быть скорректированы после получения более подробной информации о штамме «омикрон».