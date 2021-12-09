Переболевший COVID психиатр признался, что видел клоунов из-за психоза

Переболевший коронавирусом психиатр рассказал, что из-за вызванных заболеванием психозов был уверен, будто бы находился в этой больнице раньше и наблюдался у тех же врачей. Более того, ему казалось, что волонтёры в медучреждении раньше были ярко одеты и похожи на клоунов, пишет Lenta.ru.

Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом ещё долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю, — признался психиатр, которые пожелал сохранить анонимность.

Такое состояние врач объяснил тем, что коронавирус способен вызывать аутоиммунные васкулиты, которые, в свою очередь, провоцируют возникновение ярких психозов.

Ранее британские учёные пришли к выводу, что люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. Более того, исследователи пришли к выводу, что среди людей с COVID-19 у лиц с психотическими или биполярными расстройствами были самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации, — 35,8% и 37,3%.