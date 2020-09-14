Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов.

У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, — приводит РИА Новости слова Поповой с заседания президиума РАН.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.

В июне технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове говорила, что пациенты с коронавирусом заражают больше людей в первые дни заболевания. По её словам, в период развития симптомов COVID-19 в организме человека содержится наибольшее количество частиц возбудителя. При этом пациенты с лёгкими и умеренными симптомами коронавируса заразны в течение первых 8-9 дней, отмечала специалист. В случае тяжёлого протекания болезни опасность заражения окружающих сохраняется дольше, приводил NEWS.ru её слова.