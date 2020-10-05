Переболевшие ОРВИ люди могут получить иммунитет к коронавирусу

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Люди, которые переболели сезонными ОРВИ, могут получить иммунитет к коронавирусу. Об этом со ссылкой на результаты исследований сообщили в Роспотребнадзоре.

Недавнее исследование американских учёных показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к COVID-19, нет, передаёт РИА Новости.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о существовании сразу нескольких заболеваний, симптомы которых напоминают признаки коронавирусной инфекции. Этому был посвящён очередной выпуск передачи «Жить здорово». По словам теледоктора, к болезням — близнецам COVID-19 можно отнести аллергию и грипп.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились 35,4 млн человек, свыше миллиона умерли, более 26,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (более 7,6 млн заразившихся), на втором — Индия (более 6,6 млн), на третьем — Бразилия (более 4,9 млн).

На 5 октября в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте — Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.