Переболевшие коронавирусом рассказал о пяти странных симптомах

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Пять странных симптомов были выявлены у переболевших коронавирусом испанскими учёными. Исследование проводилось среди 666 пациентов.

Специалисты опросили 666 человек, переболевших коронавирусом и у четверти из них оказались такие симптому, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отёк рта и язвочки, сообщает Daily Express.

Гораздо реже встречался другой странный симптом — ощущение жжения в ладонях и ступнях. Его испытывали около 10%. Однако этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.

Ранее сообщалось, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов заявил, что регулярная чистка зубов является хорошим методом профилактики коронавируса. Обработка полости рта не в состоянии убить вирус, который уже попал в дыхательные пути, но станет неплохим дополнением к уже имеющимся мерам предупреждения заболевания.