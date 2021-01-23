Переболевшие коронавирусом могут не вакцинироваться до осени

https://static.news.ru/photo/195dd98c-5ccf-11eb-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые уже выздоровели после перенесённого COVID-19, могут не вакцинироваться до осени. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что антитела и клеточная память, выработанные в течение болезни, будут защищать их ещё девять месяцев.

Перенёсшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно, — заявил в эфире телеканала «Доктор» Горелов.

Он также отметил, что исчезновение антител после перенесённой инфекции — ещё не повод для беспокойства, так как на них не следует ориентироваться.

Антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырёх максимум до шести. А у нас остаётся Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая, поэтому, если мы когда-то встречались с этим возбудителем, мы помним о нём всю оставшуюся жизнь, — добавил специалист.

Горелов также прокомментировал возможность вакцинации при гепатите С. По его словам, чётких противопоказаний при этом заболевании для прививки нет, вакцинироваться можно в стадии ремиссии.

Как писал NEWS.ru, в период обострения аллергии нельзя прививаться от коронавируса. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она добавила, что аллергикам нельзя проходить вакцинацию в весенний период цветения, поскольку это может вызвать обострение. Если же аллергия не находится в острой стадии, то прививаться не запрещено, уверяет врач.

С ней согласен аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что вакцинировать аллергиков во время обострения аллергии нельзя. Болибок рассказал, что если у человека были аллергии на какие-либо прививки, то вакцинацию от коронавируса также проходить не стоит. Он предостерёг, что в случае пренебрежения этим правилом может произойти отёк Квинке или анафилактический шок.