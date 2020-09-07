Переболевшие коронавирусом могут ещё долго заражать окружающих через ЖКТ

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Учёные из Гонконга выяснили, что в организме заражённых коронавирусом пациентов часто вирус присутствует в виде кишечной инфекции, даже при отсутствии выраженных симптомов.

По мнению исследователей, после исчезновения симптомов и очистки дыхательных путей вирус COVID-19 может размножаться в пищеварительном тракте и продолжать заражать окружающих. Таким образом вирус в стуле пациентов также может играть определённую роль в передаче инфекции.

Учёные изучили образцы кала у 15 пациентов, у семи из них была обнаружена активная кишечная инфекция, при этом у некоторых из них не было тошноты, диареи или других пищеварительных симптомов. У трёх пациентов анализы показывали активную вирусную инфекцию в течение шести дней после того, как их дыхательные пробы дали отрицательный результат на Covid-19.

Это открытие подчёркивает важность долгосрочного эпиднадзора за коронавирусными больными, а также угрозу потенциальной передачи фекально-оральных вирусов, пишет Bloomberg.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням заявила, что с 1 января 2020 года коронавирус был подтверждён у чуть больше чем 0,6% россиян. По её словам, наличие популяционного иммунитета к COVID-19 в разных регионах страны колеблется от 4% до 50%. Она также рассказала, что сейчас в РФ для выявления коронавируса используется 172 диагностические тест-системы.

По данным на 7 сентября, российские медики выявили ещё 5185 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Среди новых случаев 23,6% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Всего число заражённых в стране достигло 1 030 690 человек, из них в настоящее время болеют коронавирусом 169 542 человека. Также за сутки от вируса скончался 51 человек, 2328 полностью выздоровели. Общее число погибших с начала пандемии составляет 17 871, выздоровевших — 843 277 пациентов, писал NEWS.ru.