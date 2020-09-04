Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о непроходящих симптомах

https://static.news.ru/photo/7cdf92f2-ef92-11ea-896b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перенёсшие COVID-19 пациенты создали группу в соцсетях «Нетипичный коронавирус: обмен опытом», где делятся своими странными проявлениями болезни и симптомами, с которыми столкнулись после выписки. Некоторые не понимают, как жить дальше, поскольку, по сути, болезнь не отступила.

АД упало до 90/60, частые мочеиспускания, боли в груди и спине, тахикардия при смене положения тела, боли в мышцах либо в костях. Вены то выходят, то уходят. Дикая слабость, которая приходит спонтанно. Периодическая нехватка воздуха. Болею уже почти 4 месяца. Скажите, пожалуйста, есть вероятность, что всё это нормализуется? — интересуется один из участников сообщества.

Другой пациент рассказывает, что после COVID-19 очень сильно похудел, у него полностью пропал аппетит и начались проблемы с пищеварением. Ещё у одной участницы сообщества уже не первый месяц не проходят покалывания в руках и ногах, онемение конечностей и боли в голове.

Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог Александр Назаров подтвердил, что болезнь жизнь очень многих людей поделила на «до» и «после». Он напомнил, что это новое, плохо изученное заболевание, но через некоторое время специалисты должны найти варианты его преодоления.

Ясно одно: всем нам, кто преодолел COVID, надо научиться жизни после COVID, надо приспосабливаться к новым реалиям и по возможности научиться преодолевать последствия этой болезни, — сказал он в беседе с «Московским Комсомольцем».

За последние сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5379 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровели 838 126 человек, писал NEWS.ru.