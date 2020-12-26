Переболевшие COVID-19 назвали необычное последствие инфекции

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Люди, перенёсшие «затяжной коронавирус», одним из симптомов часто называли паросмию — восприятие несуществующих запахов. Кто-то сообщал об «отвратительном» запахе рыбы, серы, а кто-то — о «сладковатом неприятном запахе».

SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус. Он поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы, — цитирует Sky News отоларинголога, профессора Нирмала Кумара, который одним из первых в мире идентифицировал аносмию — потерю обоняния — как индикатор коронавируса.

Один из переболевших признался, что мусорное ведро для него теперь пахнет серой или подгоревшими тостами. Другая пациентка доктора, 52-летняя женщина, сообщила, что во время болезни могла есть сырой лук и даже не чувствовать его вкуса, а сейчас, когда обоняние начало к ней возвращаться, большинство вещей имеют отвратительный сладковатый запах, даже любимый кофе теперь пахнет «невыносимо, как пиво и бензин».

Английская благотворительная организация AbScent, поддерживающая людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от пациентов с аносмией и паросмией, чтобы помочь в разработке методов лечения. Её эксперты советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти «тренировку обоняния». Ежедневно в течение 20 секунд нужно по очереди вдыхать запахи розы, лимона, гвоздики и эвкалипта, и тогда обоняние постепенно восстановится.

Как писал NEWS.ru, британские учёные обозначили семь симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют скорейшего обращения за медицинской помощью. К главным симптомам коронавируса, на которые стоит обратить особое внимание, специалисты из Королевского колледжа Лондона отнесли головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, высыпания на коже и спутанность сознания. Также эксперты напомнили о трёх наиболее часто встречающихся симптомах COVID-19 — это лихорадка, кашель и потеря вкуса и обоняния.