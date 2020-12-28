Переболевшая COVID-19 пациентка рассказала о странностях с обонянием

https://static.news.ru/photo/36e5ba3e-49af-11eb-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hector Amezcua/Sacramento Bee/ZUMA Wire/ТАСС

Излечившаяся от коронавируса жительница английского города Уитстабл Сара Говье пожаловалась на изменение обоняния и вкуса.

По её словам, после перенесённого COVID-19 все её любимые блюда ей кажутся «гнилыми». Теперь вкус мяса ей напоминает цветочное мыло, зубная паста — бензин, а кофе — автомобильные выхлопы и табачный дым.

Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды, — отметила она.

По словам англичанки, прежде чем что-то съесть, ей приходится обнюхивать еду. Кроме того, женщина начала терять вес даже несмотря на то, что сейчас она всё ещё может есть сыр, рыбу, авокадо и креветки.

Для поддержки таких же пострадавших от коронавируса Говье создала группу в соцсетях. В неё вступили уже более четырёх тысяч пользователей со всего мира, пишет Daily Record.

Ранее исследователи выяснили, что на первом месте среди рисков возникновения осложнений после перенесённого коронавируса оказалась пневмония (27,6%), второе и третье места заняли дыхательная и почечная недостаточности (22,6% и 11,8% соответственно). Ещё 10,4% рисков оказались связаны с сепсисом. Незначительными были признаки рисков от коллапса лёгкого и нарушения свёртываемости крови и воспаления сердца, писал NEWS.ru.