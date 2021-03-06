Переболевшая COVID-19 девушка страдает от вони гнилого мяса и тухлых яиц

https://static.news.ru/photo/6fd74224-7f4a-11eb-9e8c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Великобритании девушка заявила, что постоянно чувствует ужасный запах после того, как переболела коронавирусом. По её словам, он похож на смесь вони гнилого мяса и тухлых яиц.

Джеймелуиза Хадспит в декабре 2020 года заразилась коронавирусом. После выздоровления она заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи, сообщает Mirror.

Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами, — цитирует её издание.

Она рассказала, что долгое время думала, что источник невыносимого запаха находится у неё в квартире, поэтому постоянно проводила уборку. Но позже она поняла, что чувствует его постоянно и страдает паросмией — искажённым восприятием запахов после коронавируса.

Как писал NEWS.ru, учёные нашли неожиданную пользу в потере куса и обоняния при коронавирусе. Оказывается, у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее. У пациентов с вышеназванными симптомами «антительный» ответ может длиться не менее полугода,