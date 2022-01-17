«Переболеет половина населения»: вирусолог оценил масштаб новой волны COVID

В следующую волну коронавируса, которая наступит, предположительно, в конце зимы, за два-три месяца переболеет половина населения России, предположил вирусолог Пётр Чумаков. Он также выразил опасение из-за того, что система здравоохранения может не справиться с таким наплывом пациентов, пишет «ФедералПресс».

Переболеет половина населения за два-три месяца. Заболевание будет (распространяться — NEWS.ru) очень быстро и очень большой вал. Медицинская система может не справиться, — спрогнозировал Чумаков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 686 летальных исходов. Количество смертей за сутки оказалось рекордно малым с июля прошлого года и впервые с того времени не превысило 700 случаев. За сутки в стране полностью выздоровел 22 731 человек.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 803 534 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.