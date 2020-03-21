https://static.news.ru/photo/1c5d2f14-6b78-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Liu Kun/Global Look Press

Депутат законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин подтвердил, что его жена заболела коронавирусной инфекцией. Её госпитализировали с внебольничной пневмонией. Сам парламентарий здоров. Его семья в этом году за границу не выезжала.

Да, действительно, моя супруга заболела, и у неё диагностировали коронавирус. У нас с сыном результаты тестирования отрицательные. Если в этом есть смысл и это нужно моим землякам, я готов рассказать здесь, как всё развивалось и какая ситуация сейчас. Всем здоровья, — написал депутат на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок.

Ранее NEWS.ru писал, что главному инфекционисту Минздрава Ставрополья грозит уголовное дело за сокрытие от руководства поездки в Испанию. Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9 марта, а 17-го числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим.