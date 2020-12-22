Пензенские врачи вылечили от COVID-19 пациента со 100% поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/bbfc208c-446e-11eb-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: health.pnzreg.ru

Медики Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи вылечили коронавирусного больного со 100% поражением лёгких. Об этом сообщает сайт областного Минздрава.

У пациента диагностировали тяжёлую пневмонию, 100% поражение лёгких и коронавирусную инфекцию. Он несколько дней находился в реанимации, а затем 1,5 месяца был на стационарном лечении.

Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека, — говорится в сообщении.

Медики использовали для лечения блокирующие цитокиновый шторм препараты, антибактериальные и противовирусные средства, а также антикоагулянты. Больной находился на кислородной поддержке на ИВЛ.

Я очень благодарен врачам, всем медсёстрам и медбратьям, санитарам — они меня спасли. Вы бы видели, как им самим тяжело работать. Пожалуйста, берегите себя, относитесь серьёзно к тому, что нам говорят врачи о масках, дистанции и изоляции, — рассказал излечившийся пациент.

Он пояснил, что не желает никому пережить то, что он пережил.

По данным на 22 декабря, подтверждено 24 253 случая коронавирусной инфекции, излечились 19 860 человек, скончались 296 пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко назвал фактор 100% смертности при коронавирусной инфекции.