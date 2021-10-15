Пенсионеров Подмосковья призвали активнее прививаться от гриппа

Почти половина пенсионеров Подмосковья вакцинировались от коронавируса, прививку от гриппа же сделали всего 12% пожилых жителей региона. Активнее прививаться от гриппа призвал главный внештатный специалист по гериатрии регионального Минздрава Михаил Якушин в беседе с телеканалом «360».

На самом деле течение гриппа постепенно ухудшается. Это незаметно на фоне ковида, но грипп, по сравнению с прошлым годом, тяжелее переносится. Специалисты так оценивают ситуацию, — уточнил Якушин.

Эксперт добавил, что из 1,68 млн пенсионеров Подмосковья примерно половина сделали прививку от коронавируса, подчеркнув: это хороший показатель. Тем не менее от гриппа привились всего 141 тысяча жителей региона преклонного возраста. Якушин отметил, что примерно такое количество человек вакцинируется ежегодно. Он объяснил низкое количество вакцинированных от гриппа тем, что внимание населения сместилось на более опасное заболевание — коронавирус.

Ранее главврач больницы в Подмосковье Андрей Осипов предложил ввести ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в регионе, так как, по его словам, ситуация с COVID в Московской области очень напряжённая.