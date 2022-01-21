Пенсионерам рассказали о «золотом правиле» при болях в пояснице

Пенсионерам при болях в пояснице стоит следовать «золотому правилу» и в первую очередь обратиться к врачу, а не заниматься самолечением в Интернете, посоветовал геронтолог Владимир Хавинсон. Он порекомендовал обратиться к терапевту, травматологу, урологу и гериатру, пишут «Народные Новости».

Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра. В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадёт. В интернете половина информации ошибочна. Чаще всего советы являются нежелательными и вредными. Кроме того, человеку сложно разобраться во всей информации. Главное золотое правило — пойти сразу к врачу, — подчеркнул Хавинсон.

По словам врача, боли в пояснице чаще всего вызваны травмой позвоночника, воспалением почек или урологическими проблемами. Дисфункция почек обычно проявляется в частом, обильном или болезненном мочеиспускании, помимо этого, уверяет Хавинсон, меняется и сам цвет мочи. Если подобных проблем пациент не испытывает, то боль, вероятно, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых суставах.

Ранее Хавинсон посоветовал пожилым людям есть свежие продукты без консервантов, например фрукты или ягоды, чтобы снизить риск развития деменции. Он уточнил, что для здоровья мозга крайне важна жирная рыба из-за содержания омега-3-кислот.