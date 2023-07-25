Пьем натуральное: польза смузи из фруктов, ягод, зелени Расскажем, как правильно приготовить смузи и когда их лучше употреблять

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Польза смузи

Смузи стали популярны в России не так давно, хотя они появились еще в 70-х годах прошлого века в США. Многие американцы решили перейти на здоровое питание, и рынок быстро отреагировал на этот запрос — стали появляться кафе для тех, кто придерживается ЗОЖ, где посетителям предлагали витаминные коктейли из цельных фруктов, ягод и овощей. В нашем материале расскажем о вреде и пользе смузи, а также способах их приготовления.

Польза смузи из яблока

Яблоки — один из самых доступных фруктов в нашей стране. Их можно недорого покупать круглый год, но стоит помнить, что больше всего витаминов содержится в плодах, которые не обрабатывались химикатами для транспортировки.

В яблоках содержится много полезных для человека веществ:

· витамин С,

· клетчатка,

· пектин,

· магний,

· железо,

· фолиевая кислота,

· калий.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Польза зеленого смузи

Чтобы получить максимальный эффект от яблочного смузи, готовить его нужно из свежих плодов и употреблять сразу. Фрукты из собственного сада можно не очищать, т. к. в кожуре — максимальное содержание клетчатки.

Чтобы разнообразить вкус и обогатить напиток витаминами, нужно добавлять в коктейль и другие ингредиенты. С яблоком хорошо сочетается корица, которая к тому же ускоряет обмен веществ. А польза смузи киви — яблоко — в ударной дозе витамина С.

Для него вам потребуется:

· киви — 2 шт.,

· зеленое яблоко — 1 шт.,

· базилик зеленый или фиолетовый — 2 веточки,

· вода — 100 мл,

· сахар, мед или подсластитель — по вкусу.

Очистить киви, из яблока удалить семечки. Фрукты вместе с вымытым базиликом и водой перемешать в блендере. Добавить сладость по вкусу.

Польза смузи из огурца

Огурец — вкусный и полезный овощ, в котором очень мало калорий и много клетчатки. Кроме того, он содержит 95% воды, что сделает смузи жидким без дополнительного разбавления. Сочетать огурец можно с зеленью, брокколи, другими овощами. Такие коктейли можно немного подсаливать, добавлять специи или соусы. От зеленых смузи пользы будет больше, чем от фруктовых, т. к. в них гораздо меньше сахара.

В огурцах содержится калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также снижают давление. А вещество, которое придает горечь овощу, способно предотвратить онкологию. Также в огурцах есть кремний, который укрепляет ногти и волосы.

Но чрезмерное употребление огуречного смузи может и навредить. Из-за избытка клетчатки может произойти расстройство кишечника, а из-за мочегонного эффекта могут пострадать почки.

Диетический смузи из огурца легко и быстро можно приготовить в блендере. Для него потребуется:

· кефир (жирность 1%) — 1 стакан,

· огурец средний — 1 шт.,

· капуста пекинская — 100 граммов,

· петрушка, укроп, кинза — несколько веточек,

· соль и перец — по вкусу.

Овощи и зелень тщательно вымыть. Огурец и капусту произвольно нарезать, у трав убрать жесткие веточки. Взбить до однородной массы, добавить соль и любимые специи.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Польза смузи из шпината

Польза смузи из петрушки

Польза смузи из петрушки — в большом содержании витаминов. В 100 граммах этой зелени содержится: 101% дневной нормы витамина А, 133% — витамина С, 1230% — витамина К, а также два грамма клетчатки, кальций, калий и магний. При этом всего 21 калория.

Эти вещества оказывают благотворное воздействие на организм, а именно: укрепляют кости, предотвращают остеопороз, снижают риск заболеваний сердца, способствуют формированию новых нейронных связей в головном мозге. А бета-каротин и лютеин помогают улучшить зрение: защищают роговицу, предотвращают катаракту и куриную слепоту.

Для смузи из петрушки потребуется:

· зелень петрушки — 50 граммов,

· половина банана,

· зеленое яблоко — 1 шт.,

· вода — 300 мл.

Польза смузи из сельдерея

Сельдерей — уникальный продукт, т. к. в пищу можно употреблять все его части: корень, стебли и листья. Для приготовления смузи используют в основном зеленые компоненты. Польза смузи из сельдерея заключается в большом содержании клетчатки, которая способствует хорошему пищеварению. Кроме того, сельдерей обладает противовоспалительными свойствами, помогает при нарушении менструального цикла и при климаксе.

Лучше всего готовить с петрушкой зеленые смузи, добавляя туда укроп, брокколи, авокадо, зеленое яблоко. Для тех, кто хочет похудеть, овощные коктейли — незаменимая вещь. К примеру, от смузи киви — банан пользы будет меньше, чем от зеленых овощей, т. к. во фруктах содержится много сахаров.

Рецепт смузи из сельдерея.

Ингредиенты:

· листья сельдерея — 20 граммов,

· листья базилика — 20 граммов,

· кефир (жирность 1%) — 300 мл,

· огурец — 1 шт.,

· грецкие орехи — 20 граммов.

Зелень тщательно вымыть и высушить, огурец произвольно нарезать. Поместить продукты в блендер и измельчить в однородную массу. Добавить по вкусу соль и специи, соевый соус.

Польза смузи из шпината

Шпинат — настоящий суперфуд. В этой зелени содержится много белка, при этом вкус абсолютно нейтральный. Польза смузи из шпината — в большом содержании витамина А (две суточных нормы в 100 граммах), витаминов К и В9. За счет высокого содержания калия эта зелень необходима тем, кто страдает повышенным артериальным давлением. А если хочется получить еще больше пользы, смузи банан — шпинат — ваш вариант, т. к. этот фрукт тоже рекордсмен по содержанию калия.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Польза смузи из сельдерея

Худеющим будет полезен коктейль яблоко —шпинат, он поможет снизить общую калорийность рациона. Им можно заменить полдник или даже один прием пищи. Вам потребуется:

· яблоко зеленое — 1 шт.,

· огурец — 1 шт.,

· зелень шпината — 50 граммов,

· петрушка — несколько веточек,

· греческий йогурт обезжиренный — 200 мл.

Яблоко вымыть, очистить, удалить семечки (фрукты из своего сада можно не чистить). Огурец и зелень нарезать произвольно, поместить в блендер. Измельчить до однородной массы и смешать с йогуртом. Если заменяете таким смузи прием пищи, можете добавить в коктейль отруби или немного орехов.

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