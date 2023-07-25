Смузи стали популярны в России не так давно, хотя они появились еще в 70-х годах прошлого века в США. Многие американцы решили перейти на здоровое питание, и рынок быстро отреагировал на этот запрос — стали появляться кафе для тех, кто придерживается ЗОЖ, где посетителям предлагали витаминные коктейли из цельных фруктов, ягод и овощей. В нашем материале расскажем о вреде и пользе смузи, а также способах их приготовления.
Польза смузи из яблока
Яблоки — один из самых доступных фруктов в нашей стране. Их можно недорого покупать круглый год, но стоит помнить, что больше всего витаминов содержится в плодах, которые не обрабатывались химикатами для транспортировки.
В яблоках содержится много полезных для человека веществ:
· витамин С,
· клетчатка,
· пектин,
· магний,
· железо,
· фолиевая кислота,
· калий.
Чтобы получить максимальный эффект от яблочного смузи, готовить его нужно из свежих плодов и употреблять сразу. Фрукты из собственного сада можно не очищать, т. к. в кожуре — максимальное содержание клетчатки.
Чтобы разнообразить вкус и обогатить напиток витаминами, нужно добавлять в коктейль и другие ингредиенты. С яблоком хорошо сочетается корица, которая к тому же ускоряет обмен веществ. А польза смузи киви — яблоко — в ударной дозе витамина С.
Для него вам потребуется:
· киви — 2 шт.,
· зеленое яблоко — 1 шт.,
· базилик зеленый или фиолетовый — 2 веточки,
· вода — 100 мл,
· сахар, мед или подсластитель — по вкусу.
Очистить киви, из яблока удалить семечки. Фрукты вместе с вымытым базиликом и водой перемешать в блендере. Добавить сладость по вкусу.
Польза смузи из огурца
Огурец — вкусный и полезный овощ, в котором очень мало калорий и много клетчатки. Кроме того, он содержит 95% воды, что сделает смузи жидким без дополнительного разбавления. Сочетать огурец можно с зеленью, брокколи, другими овощами. Такие коктейли можно немного подсаливать, добавлять специи или соусы. От зеленых смузи пользы будет больше, чем от фруктовых, т. к. в них гораздо меньше сахара.
В огурцах содержится калий и магний, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также снижают давление. А вещество, которое придает горечь овощу, способно предотвратить онкологию. Также в огурцах есть кремний, который укрепляет ногти и волосы.
Но чрезмерное употребление огуречного смузи может и навредить. Из-за избытка клетчатки может произойти расстройство кишечника, а из-за мочегонного эффекта могут пострадать почки.
Диетический смузи из огурца легко и быстро можно приготовить в блендере. Для него потребуется:
· кефир (жирность 1%) — 1 стакан,
· огурец средний — 1 шт.,
· капуста пекинская — 100 граммов,
· петрушка, укроп, кинза — несколько веточек,
· соль и перец — по вкусу.
Овощи и зелень тщательно вымыть. Огурец и капусту произвольно нарезать, у трав убрать жесткие веточки. Взбить до однородной массы, добавить соль и любимые специи.
Польза смузи из петрушки
Польза смузи из петрушки — в большом содержании витаминов. В 100 граммах этой зелени содержится: 101% дневной нормы витамина А, 133% — витамина С, 1230% — витамина К, а также два грамма клетчатки, кальций, калий и магний. При этом всего 21 калория.
Эти вещества оказывают благотворное воздействие на организм, а именно: укрепляют кости, предотвращают остеопороз, снижают риск заболеваний сердца, способствуют формированию новых нейронных связей в головном мозге. А бета-каротин и лютеин помогают улучшить зрение: защищают роговицу, предотвращают катаракту и куриную слепоту.
Для смузи из петрушки потребуется:
· зелень петрушки — 50 граммов,
· половина банана,
· зеленое яблоко — 1 шт.,
· вода — 300 мл.
Польза смузи из сельдерея
Сельдерей — уникальный продукт, т. к. в пищу можно употреблять все его части: корень, стебли и листья. Для приготовления смузи используют в основном зеленые компоненты. Польза смузи из сельдерея заключается в большом содержании клетчатки, которая способствует хорошему пищеварению. Кроме того, сельдерей обладает противовоспалительными свойствами, помогает при нарушении менструального цикла и при климаксе.
Лучше всего готовить с петрушкой зеленые смузи, добавляя туда укроп, брокколи, авокадо, зеленое яблоко. Для тех, кто хочет похудеть, овощные коктейли — незаменимая вещь. К примеру, от смузи киви — банан пользы будет меньше, чем от зеленых овощей, т. к. во фруктах содержится много сахаров.
Рецепт смузи из сельдерея.
Ингредиенты:
· листья сельдерея — 20 граммов,
· листья базилика — 20 граммов,
· кефир (жирность 1%) — 300 мл,
· огурец — 1 шт.,
· грецкие орехи — 20 граммов.
Зелень тщательно вымыть и высушить, огурец произвольно нарезать. Поместить продукты в блендер и измельчить в однородную массу. Добавить по вкусу соль и специи, соевый соус.
Польза смузи из шпината
Шпинат — настоящий суперфуд. В этой зелени содержится много белка, при этом вкус абсолютно нейтральный. Польза смузи из шпината — в большом содержании витамина А (две суточных нормы в 100 граммах), витаминов К и В9. За счет высокого содержания калия эта зелень необходима тем, кто страдает повышенным артериальным давлением. А если хочется получить еще больше пользы, смузи банан — шпинат — ваш вариант, т. к. этот фрукт тоже рекордсмен по содержанию калия.
Худеющим будет полезен коктейль яблоко —шпинат, он поможет снизить общую калорийность рациона. Им можно заменить полдник или даже один прием пищи. Вам потребуется:
· яблоко зеленое — 1 шт.,
· огурец — 1 шт.,
· зелень шпината — 50 граммов,
· петрушка — несколько веточек,
· греческий йогурт обезжиренный — 200 мл.
Яблоко вымыть, очистить, удалить семечки (фрукты из своего сада можно не чистить). Огурец и зелень нарезать произвольно, поместить в блендер. Измельчить до однородной массы и смешать с йогуртом. Если заменяете таким смузи прием пищи, можете добавить в коктейль отруби или немного орехов.
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