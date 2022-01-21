Педиатр предупредил родителей об опасности «омикрона»

Врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ Сергей Токарев заявил, что врачи выявили ранее не свойственное коронавирусу поражение лёгких у маленьких детей. По его словам, при штамме «омикрон» стал развиваться бронхиолит. Об этом сообщает URA.RU.

У детей всё чаще стали наблюдаться бронхиолиты, то есть воспалительные процессы в мелких бронхах, что раньше не было свойственно коронавирусу. Юным пациентам требуется незамедлительная госпитализация, а иногда и респираторная поддержка, — рассказал Токарев.

Он пояснил, что при вирусной инфекции развивается отёк слизистых оболочек, сужается просвет мелких бронхов, нарастает дыхательная недостаточность с выраженной одышкой и учащением частоты дыхания.

Ранее кандидат биологических наук Роман Зиновкин заявил, что на фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «омикрон» может привести к опасным последствиям. Речь идёт о высокой летальности при заболевании сразу двумя вирусами. Он предупредил, что нагрузка на систему здравоохранения может многократно увеличиться.

Эксперт отметил, что заболевание при заражении «омикроном» протекает более мягко, но распространяется очень быстрыми темпами. По словам биолога, риск смерти от нового штамма намного меньше по сравнению с другими вариациями.