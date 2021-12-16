Педиатр объяснила, зачем России крепкое первичное звено здравоохранения

Укрепление первичного звена российского здравоохранения необходимо для возвращения доверия граждан к отечественной медицине, рассказала NEWS.ru врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная. Она подчеркнула, что потенциал амбулаторных служб сложно переоценить, однако им не хватает «чёткости и структурности». Таким образом эксперт прокомментировала поручение президента РФ Владимира Путина членам правительства в ближайшие два года активизировать укрепление первичного звена здравоохранения.

Спикер добавила, что привести в порядок первичное звено необходимо для того, чтобы все врачи давали единые рекомендации, соответствующие стандартам доказательной медицины и назначали эффективное и безопасное лечение, а также препараты с доказанной эффективностью и безопасностью. Левадная добавила, что в РФ есть определённый дефицит доверия и контактов с населением, и эту проблему необходимо решать.

Многолетняя потеря доверия, профессионализма, отсутствие стандартизации рекомендаций, которые дают врачи. Огромный уровень расслоения врачей, их некомпетентности. Если они будут иметь одинаково высокий уровень знаний, то не будет «хороших» и «плохих» врачей, уровень доверия возрастёт, не придётся искать грамотных специалистов «через подругу», — рассказала Левадная.

Неонатолог подчеркнула, что «во всех цивилизованных странах первичное звено, то есть поликлиники, является фильтром, чтобы дифференцировать серьёзные случаи и несерьёзные, кому нужна экстренная помощь, а кому — нет». Эксперт отметила, что в этом случае удастся разгрузить профильных специалистов.

Во всём мире есть первичное звено — это семейные врачи. В нашем случае — это терапевты и педиатры. Они разгружают узких специалистов, которые должны заниматься конкретными болезнями, а не скринингом, профилактикой или информированием населения. Усиление первичного звена, специалистов широкого профиля снизит нагрузку с узкого профиля и повысит качество оказываемой помощи, — подытожила Левадная.

Ранее Путин поручил в ближайшие два года активизировать укрепление первичного звена здравоохранения. По его словам, пандемия коронавируса в нашей стране наложилась ещё и на объективный демографический спад. Главным показателем эффективности работы является удовлетворённость граждан качеством и доступностью медицинской помощи.

По словам президента, граждане страны пока достаточно скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения. Он попросил членов правительства поработать над этим и не ждать будущих бюджетных периодов. Сейчас необходимо вложить средства и в техническое перевооружение объектов здравоохранения, и в наращивание их возможности.

Вице-премьер Татьяна Голикова также подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения. Она отметила, что из запланированных к началу строительства 379 объектов уже построен 91 объект здравоохранения в 11 регионах, из них опережающими темпами лицензии получены по 16 объектам, все они уже начали свою деятельность. При этом, по её словам, в 44% российских сёл нет общественного транспорта. Кроме того, там также отсутствуют полноценные дороги, из-за чего жители поселений не могут быстро получить медицинскую помощь.