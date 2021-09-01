Педиатр назвала основные угрозы для школьников в учебном году

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса учебный год для детей будет проходить труднее, чем обычно. Об этом «Радио 1» заявила заведующая консультативно-диагностическим центром детский поликлиники Видновской РКБ Екатерина Гордеева.

Коронавирус молодеет, всё чаще им болеют дети. За время, проведённое на удалёнке в кругу семьи, у многих снизился иммунитет. Оказавшись снова в коллективе, такие дети могут очень сильно и часто болеть. К тому же у большинства моих юных пациентов прогулки заменили гаджеты, — пояснила Гордеева.

При этом она подчеркнула, что увлечение детей гаджетами привело к снижению остроты зрения, а малоподвижный образ жизни — к набору веса. Усугубило ситуацию и то, что летом многие родители не отпускали детей в оздоровительные лагеря из-за боязни заражения. В итоге ребята провели однообразные, не изобилующие впечатлениями каникулы.

Это приведёт к трудностям на уроках физкультуры. Кроме того, злоупотребление гаджетами негативно сказалось на способности к восприятию информации. Дети элементарно не могут сосредоточиться.

Ранее в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей. Чтобы доставить пострадавших в больницу, пришлось вызвать полицию, так как тренер юных фехтовальщиков не хотел госпитализации воспитанников.