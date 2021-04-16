Педиатр назвал самые опасные детали игрушек для детей

https://static.news.ru/photo/f5027d66-998e-11eb-8e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одну из наиболее серьёзных опасностей для детей представляют гелевые и магнитные шарики из игрушек. Первые могут попасть в организм ребёнка, увеличиться там в сотни раз и вызвать непроходимость кишечника, а вторые ведут к перфорации кишечника и перитониту. Об этом рассказал главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ педиатр Исмаил Османов.

В интервью РИА Новости Османов пояснил , что небезопасными для ребёнка можно считать все игрушки, которые содержат мелкие детали, магнитные и гелевые шарики. При их попадании в организм возникает угроза не только здоровью, но и жизни детей. Необходима срочная операция.

Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно всё время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, — пояснил педиатр.

Врач отметил, что чаще всего за помощью обращаются родители в ночное время. При этом дети могут проглотить не только содержимое игрушек. Специалист пояснил, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса.

Такие предметы, по словам медика, опасны для жизни, поскольку механически поражают пищевод и желудочно-кишечный тракт, а если попадают в в бронхи, то способны вызвать остановку дыхания.

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