Педиатр назвал опасный для детей синдром «омикрона»

Врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» у детей до пяти лет возможно возникновение смертельно опасного состояния. Особенно мальчикам грозит отёк гортани, который возникает при остром ларинготрахеите, отметил он в разговоре с URA.RU.

Доктор медицинских наук пояснил , что данное заболевание требует срочной госпитализации, в противном случае ребёнок может погибнуть.

Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растёт число таких случаев и при «омикроне», — подчеркнул педиатр.

Он добавил, что срочное обращение к врачу потребуется, когда у ребёнка на фоне заболевания носогубный треугольник станет белого или синего цвета. Среди других опасных симптомов коронавируса у детей называются «лающий» кашель, учащённое дыхание, шумное и свистящее, заключил Токарев.

Ранее стало известно, что новый болевой симптом выявляют врачи у людей, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Речь идёт о гиперестезии, это когда «всё болит», пояснил он. По его словам, если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако если нажать руками, то начинается боль по всему телу — кожа, мышцы, кости.