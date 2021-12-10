Педиатр назвала опасные ошибки при ОРВИ

Назначение противовирусных препаратов детям во время ОРВИ является самой частой ошибкой, так как их эффективность и безопасность не доказана, считает блогер-педиатр из Санкт-Петербурга Валентина Белова. Она также раскритиковала использование родителями антибиотиков в качестве профилактической меры. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так делать нельзя, антибиотики ничего не профилактируют, для их назначения должна быть бактериальная природа заболевания, — написала педиатр.

К избыточному образованию мокроты в лёгких приводит назначение муколитиков и ингаляций, отмечает эксперт. Она добавляет, что, если ребёнок чувствует себя удовлетворительно, надо гулять и мыться. Также уточняется, что не нужно «приковывать» детей к постели, а наоборот, необходимо давать им двигаться.

Ранее российский врач-гинеколог Ляман Худавердиева из Сочи опубликовала в своём Instagram пост, в котором подробно расписала, когда девочек нужно приводить на осмотр к профильному доктору. По словам Худавердиевой, в России профосмотры несовершеннолетних проводятся в возрасте 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет. Она объяснила, как и зачем проводится первый осмотр.