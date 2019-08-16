Плохое здоровье детей может быть следствием неправильных действий их родителей, заявил педиатр, профессор Николай Соботюк.
По его словам, в России принято лечить малышей большим количеством лекарств, передаёт «
На Западе ребёнку, у которого поднялась температура, дают только жаропонижающее и промывают нос. А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза <...> зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно, — подчеркнул врач.
Он отметил, что частые болезни необходимы организму для получения контактов с вирусами и выработки антител.
Ранее News.ru писал, что главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, как сохранить здоровье в период холодов. По его словам, для профилактики ОРЗ и снижения активности вирусов необходимо нанести на носовой платок масла чайного дерева, можжевельника, эвкалипта, мирры, кедра или хвои.