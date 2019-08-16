https://static.news.ru/photo/ba55ad22-c03d-11e9-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Плохое здоровье детей может быть следствием неправильных действий их родителей, заявил педиатр, профессор Николай Соботюк.

По его словам, в России принято лечить малышей большим количеством лекарств, передаёт « Медикфорум ». При этом в возрасте 2–3 лет нормально болеть до восьми раз в год, так как у человека формируется иммунитет, отметил он.

На Западе ребёнку, у которого поднялась температура, дают только жаропонижающее и промывают нос. А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза <...> зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно, — подчеркнул врач.

Он отметил, что частые болезни необходимы организму для получения контактов с вирусами и выработки антител.

Ранее News.ru писал, что главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, как сохранить здоровье в период холодов. По его словам, для профилактики ОРЗ и снижения активности вирусов необходимо нанести на носовой платок масла чайного дерева, можжевельника, эвкалипта, мирры, кедра или хвои.