https://static.news.ru/photo/6d307138-7052-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие в России «эффективной отрасли по разработке и производству медтехники» угрожает всей системе здравоохранения, заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Чиновник выступил на совещании по вопросам нацбезопасности в Южном федеральном округе, созванном на фоне вспышки коронавирусной инфекции в России.

Должен заметить, что поручения по развитию отечественного производства медицинского оборудования неоднократно давались президентом России, соответствующие меры также предусмотрены в стратегии развития медицинской промышленности до 2020 года, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Четверо жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний.