Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом

У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, говорится на сайте Московского патриархата. Отмечается, что у него лёгкие симптомы, общее состояние хорошее. После постановки диагноза патриарх незамедлительно посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус. Его Святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее, — говорится в сообщении.

Также Вселенский патриарх передал всем, кто интересуется его здоровьем, слова благодарности. Он вновь призвал всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а также вакцинироваться, сделав это во благо себе и обществу в целом.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующие могут без опасений о том, что могут заразиться коронавирусом, посещать православные храмы. В них присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением ограничительных мер.

Ранее в РПЦ высказались за расширение карантинных мер с QR-кодами и штрафами за их отсутствие.

Также, по мнению одного из представителей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, противники вакцинации, отговаривающие других людей от прививок, поступают «безнравственно и нечестиво». Чтобы убедиться в этом, им стоит посетить умирающих в «красной зоне». Он также отметил, что кампания против вакцинации от коронавируса и QR-кодов в России координируется зарубежными государствами.