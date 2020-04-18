Патологоанатом заявил, что лечение COVID-19 не имеет отношения к пневмонии

https://static.news.ru/photo/2483ac26-817c-11ea-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи не смогут достичь успеха, если будут подходить к лечению воспалительного процесса, к которому приводит заражение коронавирусом, как к пневмонии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил патологоанатом и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.

В своих предположениях доктор опирается на исследования зарубежных, по большей степени китайских, учёных. Как отметил Эдигер, результаты их работы показывают, что поражение лёгких при COVID-19 не является пневмонией как таковой.

По словам патологоанатома, коронавирус не приводит к воспалительному процессу, имеющему определённую стадийность и исходы, которые связаны с типовой реакцией. COVID-19, подчеркнул Эдигер, является причиной поражения, связанного с общим инфекционным и специфическим процессом.

Поскольку ситуации, которые мы видим сегодня, зачастую — это застывший процесс, с крайне медленной динамикой, в котором превалируют сосудистые компоненты — это не пневмония, — цитирует патологоанатома «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один.

Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции.