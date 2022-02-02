Патологоанатом рассказал, как «омикрон» воздействует на лёгкие

«Омикрон»-штамм коронавируса воздействует в основном на трахеобронхиальное древо и в гораздо меньшей степени затрагивает лёгкие, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский. Он уточнил, что при «омикроне» у пациентов нередко возникает трахеобронхит, пишет «Москва 24».

Есть общая тенденция, что «омикрон», в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает лёгочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает трахеобронхит, воспаление, — заверил Кактурский.

Он назвал скорее положительным явлением тот факт, что новая мутация COVID в меньшей степени затрагивает лёгкие, чем её предшественники.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже.