https://static.news.ru/photo/a87317b6-1cea-11ea-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патологоанатом, писатель и медэксперт Александр Эдигер предположил, что Юрия Лужкова хоронили в закрытом гробу из-за «ураганного разложения тканей», которое могло обезобразить его лицо.

Нельзя исключать, что наступило действительно ураганное разложение, ураганный лизис тканей, который возможен в том числе при любой быстрой смерти, — рассказал «Царьграду» Эдигер.

Он пояснил, что в связи с активацией ферментов поджелудочной железы лицо покойного может быть так обезображено, что его уже ничем невозможно замаскировать.

Сам по себе факт этой смерти очень странный, — отметил также Эдигер.

Из сообщений СМИ врач так и не понял, что произошло на операционном столе в мюнхенской клинике. Он предположил, что либо пациент попал к хирургу в состоянии тяжелейшего инфаркта миокарда, либо произошёл грубый дефект при катетеризации коронарных артерий.

Что это была за операция, при которой он берёт и погибает от достаточно банальной процедуры, которая делается налево и направо в клиниках Москвы, — выразил недоумение Эдигер.

Как писал NEWS.ru, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Почётный караул московского гарнизона исполнил гимн России. В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие.

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок. Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.