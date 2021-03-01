Патологические состояния: врачи назвали вызывающие рак заболевания

Онкологическое заболевание не всегда возникает внезапно. Иногда его появление можно предугадать. В медицине существует термин предрак. Так называют врождённые или приобретённые изменения тканей, способствующие возникновению злокачественных новообразований. Врачи-онкологи рассказали NEWS.ru, какие патологические состояния чаще других приводят к онкологии и почему женщинам и эмоциональным людям надо быть особенно осторожными.

Более десятка патологий в организме могут со временем перейти в рак. Чаще всего они возникают на коже, в ротовой полости, женских репродуктивных органах, пищеварительной системе, молочных железах. Как сообщил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, врач-онколог Игорь Самойленко, от появления предракового заболевания до формирования онкологического новообразования проходит от года до семи лет, в зависимости от локализации опухоли.

Врач назвал четыре наиболее распространённые патологии, которые переходят в рак. В первую очередь это дисплазия шейки матки. Во время болезни возникает выраженное утолщение и разрастание клеток эпителия этого органа. Основные причины недуга — заражение вирусом папилломы человека, аборты, инфекции, передающиеся половым путём, операции на органах малого таза. Примерно в 25% случаев невылеченная дисплазия «перерождается» в рак шейки матки, в остальных проходит бесследно.

Актинический кератоз — ещё один распространённый предраковый диагноз. Это заболевание возникает в результате воздействия на кожу прямых солнечных лучей. Болезнь встречается у тех, кто любит долго и часто загорать, не используя солнцезащитный крем. Недуг можно узнать по шероховатым пятнам на открытых участках кожи, например, на голове и лице. Цвет высыпаний может быть телесным, тёмно-коричневым, розовым и красным. Вокруг пятен иногда может появляться покраснение. Через несколько лет актинический кератоз может «переродиться» в рак кожи. Такая вероятность есть у одного человека из десяти.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полипы толстой кишки — также повод для беспокойства. По словам Самойленко, некоторые их виды перерастают в рак. Коварство этого недуга — отсутствие клинических проявлений. Полипы не болят, лишь немного кровоточат. Нередко их выявляют случайно. В злокачественное новообразование переходит аденоматозный полип.

На четвёртое место врач поставил лейкоплакию полости рта. Ороговение участков слизистой оболочки — основной симптом болезни. Очаг может появится на языке, слизистой оболочке щёк, на нёбе. Главная причина недуга — постоянная травматизация слизистой. Урон тканям может наносить острый край зуба, коронка, протез.

Ещё об одной патологии, также приводящей к онкологии, рассказал в разговоре с NEWS.ru врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник. Фиброзно-кистозная мастопатия имеет далеко идущие последствия. Это состояние, характеризующееся появлением болезненных уплотнений в груди.

Современная трактовка этого заболевания — узлы, которые мы находим, их лучше удалять. В какой-то степени это бомба замедленного действия. Сначала доброкачественное новообразование, в какой-то момент она становится злокачественной. Вадим Гутник врач-онколог врач-онколог

Любые хронические травмы способствуют развитию рака, например, воздействие вирусов, ожоги, внутренние повреждения (язва желудка или двенадцатиперстной кишки), воспаления суставов, сообщил в разговоре с NEWS.ru хирург-онколог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

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Из-за постоянного воздействия происходит истощение репродуктивных возможностей здоровой клетки. Она перестаёт нормально делиться. Репродуктивные способности начинают истощаться. Вот это всё приводит к тому, что мы называем предрак. Андрей Коржиков хирург-онколог, заслуженный врач РФ хирург-онколог, заслуженный врач РФ

Доказано, что «спусковым крючком» для развития рака может стать сильный одномоментный стресс, например, потеря близкого родственника или большой суммы денег, добавил Коржиков. Онкологам известно множество случаев, когда рак становился отголоском психологической травмы человека.

От предраков не застрахованы ни молодые, ни пожилые люди, сообщает доктор Самойленко. Заболевания, предшествующие онкологии матки, чаще возникают у женщин в 30-40 лет. Предвестники колоректального рака и рака лёгкого настигают людей в 40-50 лет, предраки кожи и предстательной железы — граждан старше 50 лет.

Предраковые заболевания сами по себе не являются поводом для паники. Это некий «звонок», указывающий на то, что человек находится в группе риска и ему нужно тщательнее обследоваться, сообщает Вадим Гутник. Таким пациентам нужно проходить ежегодные скрининги, чтобы не пропустить опасную патологию.