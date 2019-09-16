https://static.news.ru/photo/034a0aa2-d892-11e9-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что приём парацетамола беременными женщинами может быть опасен для ребёнка. Потребление этого жаропонижающего чревато развитием у малыша гиперактивности и рассеянного внимания.

Как передаёт журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology, исследователи проанализировали состояние примерно 12 тысяч беременных женщин, принимавших парацетамол, будучи «в положении».

Выяснилось, что риск действительно существует, причём для мальчиков он значительно выше, чем для девочек.

Ранее News.ru сообщил, что руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) Михаил Мурашко заявил о снижении количества недоброкачественных лекарств в аптечной сети России более чем в два раза.