Учёные из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что приём парацетамола беременными женщинами может быть опасен для ребёнка. Потребление этого жаропонижающего чревато развитием у малыша гиперактивности и рассеянного внимания.
Как
Выяснилось, что риск действительно существует, причём для мальчиков он значительно выше, чем для девочек.
Ранее News.ru сообщил, что руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) Михаил Мурашко заявил о снижении количества недоброкачественных лекарств в аптечной сети России более чем в два раза.