«Пандемия бессонницы»: врач рассказал о последствиях коронавируса

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Постоянный стресс на фоне пандемии коронавируса привёл к тому, что многие россияне столкнулись с расстройствами сна, заявил президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

При этом нарушения засыпания и процесса сна наблюдаются даже у тех, кто не заражался коронавирусом, и не являются последствиями инфекции, сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Причиной бессонницы могут быть снижение активности в течение дня на фоне самоизоляции и удалённой работы, нарушение обычной дневной рутины и стресс.

Сейчас вот то, что мы имеем, — длительная стрессовая ситуация, всё население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции, — подчеркнул врач.

Среди не связанных с пандемией причин возникновения нарушений сна — апноэ, использование гаджетов перед отходом ко сну, а также панические атаки и изжога. Для нормализации режима сомнолог посоветовал не пользоваться смартфоном вечером, выполнять физические упражнения, не пить на ночь кофеиносодержащие напитки и не читать новости.

Как писал NEWS.ru, врач Михаил Полутактов сообщил, что, по официальным данным, в России около 6% людей страдают той или иной формой бессонницы. Среди них женщин в два раза больше, чем мужчин. Причины как минимум две. Первая — дамы более эмоциональны, им не дают заснуть переживания прошедшего дня. Вторая — женщины чаще обращаются к специалистам и, следовательно, чаще фиксируются в статистике. Огромное количество случаев бессонницы у мужчин остаются недиагностированными и не корректируются.