Пациенты с коронавирусом рассказали о симптомах заболевания

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Телеведущая Елена Малышева расспросила пациентов научно-клинического центра ФМБА с COVID-19 о симптомах коронавируса.

Видеоролик с их ответами она опубликовала в своём Instagram. Один из инфицированных рассказал, что обратился в поликлинику после того, как у него поднялась температура до 37,1 градуса. Сейчас он находится в больнице со средней тяжестью протекания заболевания.

Другая пациентка, у которой коронавирус протекает в тяжёлой форме, сообщила, что обратилась в больницу после появления проблем с дыханием, передаёт РИА Новости.

Дышать перестала и всё, вызвали врача, привезли сюда, — сообщила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество выявляемых в России заболевших с коронавирусом растёт из-за расширения тестирования. Об этом заявил академик, главный внештатный эпидемиолог страны Николай Брико.