Пациенты с коронавирусом рассказали о симптомах заболевания

Телеведущая Елена Малышева расспросила пациентов научно-клинического центра ФМБА с COVID-19 о симптомах коронавируса.
Видеоролик с их ответами она опубликовала в своём Instagram. Один из инфицированных рассказал, что обратился в поликлинику после того, как у него поднялась температура до 37,1 градуса. Сейчас он находится в больнице со средней тяжестью протекания заболевания.
Другая пациентка, у которой коронавирус протекает в тяжёлой форме, сообщила, что обратилась в больницу после появления проблем с дыханием,
Дышать перестала и всё, вызвали врача, привезли сюда, — сообщила она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что количество выявляемых в России заболевших с коронавирусом растёт из-за расширения тестирования. Об этом заявил академик, главный внештатный эпидемиолог страны Николай Брико.
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