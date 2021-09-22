Пациенты с COVID-19 заняли почти все койки в Петербурге

В больницы Санкт-Петербурга стало поступать больше пациентов с коронавирусом. Если несколько дней назад заболеваемость в городе шла на спад, то сейчас она резко подскочила. Об этом пишут «Невские новости».

Так, на сегодняшний день в больницы попали 333 пациента с ковидом. В реанимации находятся 393 человек, а на ИВЛ — 152, отмечается в сообщении.

Несмотря на то что в Петербурге развёрнуто более 5,5 тысячи коек, свободными остаются менее 18%. По данным на 20 сентября их количество составляло более 21%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в последние две недели рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 36 регионах России. Она также опровергла информацию о том, что «дельта»-штамм вызывает более тяжёлое течение болезни, и назвала число привитых от COVID-19 россиян. Всего от коронавируса полностью привиты почти 40 млн человек.