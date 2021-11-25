Пациенты с COVID-19 начнут получать препарат из ягеля и коры берёзы
В больницы начал поступать биопрепарат от COVID-19, разработанный учёными Якутии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:46, 26 ноября 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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В республиканские медицинские учреждения Якутии начала поступать большая партия биопрепарата для лечения COVID-19, изготовленного на основе ягеля и коры берёзы. Об этом рассказала заместитель генерального директора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова. Её слова приводит РИА Новости.
Разработкой препарата занимались якутские учёные. Он получил название «Бетукладин». В ноябре препарат прошёл государственную регистрацию.
Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона, — подчеркнула Татьяна Салова.
Препарат представляет биологически активную добавку и предназначен для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В добавку входит бетулин, который получают из коры берёзы. В ней также есть компоненты, которые выводят из организма токсины и обладают антибактериальным действием.
По словам экспертов, препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие «синдрома усталости» и депрессии на этапе реабилитации после болезни коронавирусом.