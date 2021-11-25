Пациенты с COVID-19 начнут получать препарат из ягеля и коры берёзы

В республиканские медицинские учреждения Якутии начала поступать большая партия биопрепарата для лечения COVID-19, изготовленного на основе ягеля и коры берёзы. Об этом рассказала заместитель генерального директора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова. Её слова приводит РИА Новости.

Разработкой препарата занимались якутские учёные. Он получил название «Бетукладин». В ноябре препарат прошёл государственную регистрацию.

Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона, — подчеркнула Татьяна Салова.

Препарат представляет биологически активную добавку и предназначен для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В добавку входит бетулин, который получают из коры берёзы. В ней также есть компоненты, которые выводят из организма токсины и обладают антибактериальным действием.

По словам экспертов, препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие «синдрома усталости» и депрессии на этапе реабилитации после болезни коронавирусом.