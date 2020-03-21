https://static.news.ru/photo/42d1e9a6-6c12-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Москвичи, которые лежат в больнице в Коммунарке с коронавирусной инфекцией, рассказали, как проходят их будни. По словам пациентов, кормят их тут замечательно, сами палаты новые и чистые, только вот врачи с ними почти не общаются и проводят, по их мнению, весьма странный курс лечения.

Пятиразовое питание в меня не влезает, — выкладывают пациенты свои отчёты в сторис и от скуки показывают, как сушить сухари на батарее.

Еду приносит человек в защитном костюме, при этом он старается максимально быстро удалиться. Пациенты говорят, что санитары — единственные люди, с которыми им приходится общаться за день, так как другие врачи к ним не торопятся.

Жгута нет, пробирок нет, зато главврач сутками онлайн в Facebook и даёт очередное интервью, — написала в соцсетях Наталья Андреева.

Вернувшийся из Испании Виталий Миронов считает, что его и вовсе не лечат:

Мне дали хлоргексидин горло полоскать и капли в нос обычные «Риностоп». Из палаты не выпускают.

Ещё в клинике была замечена делегация «с Рублёвки». Они вернулись с каникул из Куршевеля и других фешенебельных курортов и отправились прямиком в Коммунарку, пишет Starhit и публикует фотоотчёты пациентов.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 310 тысяч человек, более 13,1 тысячи умерли, 95 тысячам удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300, 18 пациентов уже выписали.

В Новой Москве уже ведётся строительство специализированного инфекционного центра. В работах задействовано около пяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники. Площадь нового комплекса составит около 70 тысяч квадратных метров. Для него будут закуплены современное оборудование и материалы. Центр рассчитан на 500 мест, в том числе на 250 коек реанимации. Возведение объекта планируется завершить в течение месяца. Накануне на стройке развесили мотивирующие плакаты в советском стиле.

Ранее NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Кабардино-Балкарской Республике. Их выявили у местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Больные госпитализированы в состоянии средней тяжести, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали.