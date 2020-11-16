Пациентка назвала тревожные симптомы затяжного коронавируса

https://static.news.ru/photo/dca1aee8-2834-11eb-9391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Великобритании, перенёшая коронавирусную инфекцию, рассказала о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19.

43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом в середине марта. По словам женщины, симптомы заболевания проявились в течение четырёх дней. Несколько дней она ощущала тяжесть в груди, была вялой и чувствовала себя болезненной.

Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А через несколько дней появились нетипичные симптомы — слабость, кровоточивость дёсен, тремор. Кроме того, у женщины были учащённое сердцебиение и лихорадка, а через какое-то время начали выпадать волосы.

В данное время у меня множество симптомов, связанных с сердцем и лёгкими, кратковременной памятью, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиванием в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и похожими на грипп симптомами, — цитирует YorkshireLive Хелен.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей. Этот симптом не так часто упоминают, однако он встречается у значительного количества больных. Специалист сослалась на данные турецких учёных, которые исследовали течение болезни у 172 пациентов с COVID-19. 31 человек жаловался на заложенность ушей, это 18% от общего числа испытуемых. Этот симптом у себя отмечали около 12% больных с лёгкой формой инфекции, писал NEWS.ru.