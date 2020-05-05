Пациент с COVID-19 сбежал из госпиталя в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/22a69daa-8f00-11ea-a830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент с подтверждённым коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя ветеранов в Солнечногорске. Полиция начала поиски мужчины.

По информации ТАСС, беглец — житель Орловской области.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.

С начала эпидемии в стране зафиксировали десятки случаев, когда пациенты с COVID-19 самовольно оставляли больницы. В конце апреля в Тольятти осудили заражённого вирусом жителя, который трижды сбегал с карантина.