Пациент с COVID-19 сбежал из госпиталя в Подмосковье

Пациент с подтверждённым коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя ветеранов в Солнечногорске. Полиция начала поиски мужчины.
По информации ТАСС, беглец — житель Орловской области.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.
С начала эпидемии в стране зафиксировали десятки случаев, когда пациенты с COVID-19 самовольно оставляли больницы. В конце апреля в Тольятти осудили заражённого вирусом жителя, который трижды сбегал с карантина.
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