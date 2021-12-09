«Отупение цветёт»: психиатры рассказали о когнитивных последствиях COVID-19

Коронавирус вызывает нарушение когнитивных способностей, подтвердили опрошенные изданием Lenta.ru психиатры. Теряется концентрация, уходит способность к многозадачности и ухудшается работа памяти — переболевшему становится трудно подбирать слова.

Когнитивные расстройства после ковида, безусловно, присутствуют. Мне, например, стала не под силу многозадачность. Если я пойду на кухню взять пачку сигарет и вкусняшку для собаки, то обязательно что-то забуду. Принесу что-то одно и попрусь второй раз. Это уже в порядке вещей. Отупение цветёт пышным цветом и, скорее всего, имеет сосудистую природу, — рассказал психиатр, врач высшей категории Е. Ф.

Он добавил, что бороться с таким состоянием помогает кардиомагнил, который уменьшает вязкость крови.

Другой психиатр, доктор наук Л. Ц. рассказала, что не сразу осознала появившиеся проблемы. Она решила поиграть в игру на пространственное ориентирование, похожую на тетрис, и поняла, что не справляется. Чтобы вернуться к прежним результатам, пришлось приложить огромные усилия.

Когнитивные расстройства и ухудшения памяти совершенно точно есть. Работоспособность упала в первую очередь за счёт снижения концентрации внимания. Книжки теперь по полтора месяца мусолю, две-три страницы прочту и отвлекаюсь, раньше такого не было. С памятью интересные фокусы происходят. Никаких проблем с бытовой памятью, как это бывает при сосудистых расстройствах или деменции, нет. Точно помню, что куда положил, ничего не путаю, могу легко восстановить в деталях последовательность событий, но при этом стало сложно подбирать слова. Начинаешь фразу и с ужасом понимаешь, что не можешь её закончить, потому что забыл какое-то слово, имя или название, — описал самочувствие психиатр, кандидат медицинских наук В. П.

Ранее невролог Александр Будик рассказал, что когнитивные способности у переболевших COVID-19 снижаются из-за нарушения кровообращения важных частей головного мозга. Он считает, что восстановление интеллекта в дальнейшем возможно, однако для этого необходима помощь специалиста.