Оториноларинголог рассказала об опасности наушников с шумоподавлением

Наушники с шумоподавлением могут вызвать головокружение и боль, повышая давление в ушах, предупредила оториноларинголог, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Татьяна Стародумова в разговоре с «Газетой.Ru». При этом они защищают от громких звуков извне, вроде шума самолётного двигателя.

Сами по себе наушники с функцией шумоподавления вполне безопасны и даже могут предотвратить от потери слуха, поскольку защищают от сторонних громких звуков, таких как шум двигателя в самолете. Но у таких наушников есть большой минус — они создают ощущение давления в ушах, что довольно опасно. Давление в ушах может вызвать головокружение и головную боль, — сказала Стародумова.

Она объяснила, что наушники подавляют низкочастотные звуки и организм воспринимает это как изменение давления, в ушах появляется чувство заложенности.

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