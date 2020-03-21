https://static.news.ru/photo/2609377a-6c03-11ea-8ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Изучив истории болезни заражённых коронавирусом пациентов из нескольких стран, медики из Британской ассоциации оториноларингологии обнаружили, что у многих из них была аносмия.

Например, в Германии такой нетипичный симптом наблюдался у двух из трёх инфицированных. Кроме того, частичная или полная аносмия иногда является единственным симптомом коронавируса, и болезнь протекает без лихорадки, кашля, боли в горле и груди и прочих недомоганий, сообщается на сайте ассоциации.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор сообщил о том, что анализ данных возбудителя коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, показал средний инкубационный период COVID-19. По этим данным, он составляет 5,1 дня.