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Врач-сурдолог, отоларинголог Научно-клинического центра оториноларингологии ФБМА России Антон Мачалов рассказал, сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках.

По словам медика, два или три часа в сутки — максимальное время, которое можно провести в наушниках, не причинив вреда своим органам слуха. При этом уровень громкости не должен превышать отметки в 80 дБ, считающейся критической, передаёт ТАСС .

Эти рекомендации относятся к любому типу наушников. Кроме того, Мачалов рекомендует по возможности избегать шумных мест или, если это невозможно, пользоваться индивидуальными средствами защиты.

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