Отоларинголог рассказал, как побороть зависимость от назального спрея

Человек становится зависимым от назального спрея, когда использует его дольше положенного времени, чтобы побороть такую зависимость стоит воспользоваться специальными препаратами из группы топических стероидов , заявил отоларинголог Алексей Кошелев. Если этот метод не поможет, возможно, придётся прибегнуть к хирургическому вмешательству, пишет Pravda.Ru.

Чтобы от неё (зависимости. — NEWS.ru) избавиться, есть препараты консервативной терапии, то есть обычные лекарства — это различные спреи. Обычно они называются топические стероиды. Эта группа препаратов как раз применяется для того, чтобы избавиться от зависимости, — пояснил Кошелев.

В случае если терапевтическим методом решить проблему не получится, пациенту с зависимостью от назального спрея потребуется подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, заверил отоларинголог. Более того, если у человека искривлена носовая перегородка, ему может понадобиться септопластика или резекция перегородки носа, уточнил Кошелев.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему нельзя самостоятельно лечить боли в горле и чем опасны «народные методы» врачевания. Самолечение, злоупотребление ингаляциями и отказ от антибиотиков могут привести к серьёзным проблемам.