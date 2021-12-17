Отоларинголог рассказал, как побороть зависимость от назального спрея

Отоларинголог рассказал, как побороть зависимость от назального спреяВрач Кошелев: побороть зависимость от капель в нос можно при помощи топических стероидов
Человек становится зависимым от назального спрея, когда использует его дольше положенного времени, чтобы побороть такую зависимость стоит воспользоваться специальными препаратами из группы
Чтобы от неё (зависимости. — NEWS.ru) избавиться, есть препараты консервативной терапии, то есть обычные лекарства — это различные спреи. Обычно они называются топические стероиды. Эта группа препаратов как раз применяется для того, чтобы избавиться от зависимости, — пояснил Кошелев.
В случае если терапевтическим методом решить проблему не получится, пациенту с зависимостью от назального спрея потребуется подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, заверил отоларинголог. Более того, если у человека искривлена носовая перегородка, ему может понадобиться септопластика или резекция перегородки носа, уточнил Кошелев.
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