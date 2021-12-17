18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Отоларинголог рассказал, как побороть зависимость от назального спрея

Врач Кошелев: побороть зависимость от капель в нос можно при помощи топических стероидов
15:20, 17 декабря 2021
Отоларинголог рассказал, как побороть зависимость от назального спрея Фото: mrp/imageBROKER.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Человек становится зависимым от назального спрея, когда использует его дольше положенного времени, чтобы побороть такую зависимость стоит воспользоваться специальными препаратами из группы топических стероидов, заявил отоларинголог Алексей Кошелев. Если этот метод не поможет, возможно, придётся прибегнуть к хирургическому вмешательству, пишет Pravda.Ru.

Чтобы от неё (зависимости. — NEWS.ru) избавиться, есть препараты консервативной терапии, то есть обычные лекарства — это различные спреи. Обычно они называются топические стероиды. Эта группа препаратов как раз применяется для того, чтобы избавиться от зависимости, — пояснил Кошелев.

В случае если терапевтическим методом решить проблему не получится, пациенту с зависимостью от назального спрея потребуется подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, заверил отоларинголог. Более того, если у человека искривлена носовая перегородка, ему может понадобиться септопластика или резекция перегородки носа, уточнил Кошелев.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему нельзя самостоятельно лечить боли в горле и чем опасны «народные методы» врачевания. Самолечение, злоупотребление ингаляциями и отказ от антибиотиков могут привести к серьёзным проблемам.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео