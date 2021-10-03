Отоларинголог рассказал, чем опасны осенние фотосессии

Фотосессии в осенних листьях могут спровоцировать аллергию и заболевания дыхательных путей. Также на листьях может оказаться опасный грибок. Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев изданию «Слово и Дело».

Мы радуемся при виде красивых жёлтых листьев, прижимаем их к лицу, подбрасываем их в воздух. Всё это летит нам на голову — контакт очень близкий. Перед тем, как делать фотографии, нужно проверить, не начался ли процесс гниения, сухая ли листва. Сухая листва, которая только-только упала с дерева, она угрозы не представляет. А листва, которая уже долго лежит, приобретает неприятный запах. В ней развиваются грибки, и она может быть опасна, — сообщил Зайцев.

Он добавил, что грибки способны спровоцировать острый ринит, обострить аллергию, вызвать вспышку аллергического ринита. Также возможно воспаление аденоидных вегетаций, появление синусита или риносинусита — воспаления носовых пазух. Кроме того эта инфекция способна попасть в дыхательные пути.

Врач рекомендует фотографироваться с крупными и сухими листьями клёна без повреждений и потемнений. Опавшие листья тополя, ясеня и липы скорее всего начали гнить.

Также листья могут быть просто грязными и содержать инфекции: по лежащей на земле листве гуляют животные, и не все хозяева за ними убирают.

Ранее Владимир Зайцев рассказал, какие народные методы лечения осенней простуды могут лишь навредить. Например, поход в баню лучше отложить до момента, когда человек уже выздоравливает.