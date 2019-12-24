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Подмосковный Минздрав выпустил рекомендации, которые позволят избежать ошибок при лечении насморка. При самолечении врачи призывают не увлекаться сосудосуживающими каплями и не прогревать носовые пазухи солью и варёными яйцами, так как это может помочь только на начальной стадии насморка.

Необходимо часто проветривать и увлажнять помещение: пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами, — цитирует пресс-служба Минздрава Московской области заведующую отоларингологическим отделением Ступинской районной больницы Ирину Лукину.

Сосудосуживающими препаратами можно пользоваться не более 5–7 дней. Если справиться с ринитом не получилось в течение 4–5 дней, нужно сходить к врачу, так как на пятый день вирусная инфекция может перейти в бактериальную и вызвать осложнения.

Лукина также посоветовала не ездить с насморком в общественном транспорте, чтобы не заразиться повторно, и использовать одноразовые бумажные платки.

Как писал NEWS.ru, при первых признаках простуды человеку необходимо обратиться в больницу и не выходить на работу, чтобы не заражать коллег, советуют врачи. В межсезонье люди часто подвержены таким симптомам ОРВИ, как кашель, ломота в теле, насморк, слабость, першение в горле. Поэтому даже при отсутствии температуры нужно обратиться к врачу и взять больничный. Только специалист может поставить корректный диагноз и назначить правильное лечение.